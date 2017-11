Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Der Allianz-Konzern hat zum Wochenschluss starke Quartalszahlen vorgelegt, seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben und die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms angekündigt. Seit Februar hat der Versicherer dafür bereits 2,7 Milliarden Euro ausgegeben. Ist das gut? Die Aktionäre erfreut es, weil sich so der Gewinn je Aktie erhöht und das Aktienangebot an der Börse verknappt, was wiederum den Kurs treibt. Am Freitag zählte die Aktie jedenfalls zu den Gewinnern im Dax. Doch die Versicherten erhoffen sich ganz sicher eine sinnvollere Verwendung ihrer Beiträge.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat sehr gute Quartalszahlen präsentiert. Das bereinigte operative Ergebnis ist um mehr als 50 Prozent und der Nettogewinn um etwa sechs Prozent gestiegen. Seit Mai 2014 ist die Aktie in unserem Musterdepot und war lange Monate nichts für schwache Nerven. Unser Modell signalisierte allerdings stets in dieser schwierigen Phase, dass der Titel extrem unterbewertet war, und wir haben ihn weiter gehalten. Seit etwa 14 Monaten werden wir dafür belohnt: Der OMV-Kurs hat sich im Laufe eines Jahres mehr als verdoppelt.