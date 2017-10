Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

In den Jahren 1969, 1991, 2000, 2007 und 2011 war es nach Berechnungen der Commerzbank eine gute Strategie, Aktien nicht mehr zu kaufen oder gar zu verkaufen, sobald der Ifo-Index ein Mehrjahreshoch erreicht hatte. Aktuell notiert der Ifo-Index sogar so hoch wie noch nie. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. In den Jahren früherer Hochs erhöhten die Bundesbank oder später die EZB angesichts der starken Konjunktur die Leitzinsen. Diesmal bleiben die Zinsen auf null – wohl noch sehr lange, wie die EZB betont. Das bringt frisches Geld für die Aktienmärkte.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Aufgrund der fehlenden Renditen bei den Sparanlagen gepaart mit der für Deutschland traditionellen Unbeliebtheit der Aktien erlebt man derzeit einen regelrechten Immobilien-Run. Unseres Erachtens bieten jedoch die Dividendenpapiere im aktuellen Umfeld langfristig ein attraktiveres Chance-Risikoprofil, vor allem für diejenigen, die ihr komplettes Kapital in eine Wohnung oder in ein Haus investieren möchten. Wir empfehlen ein diversifiziertes Portfolio, welches neben Immobilien und festverzinslichen Anlagen auf jeden Fall einen signifikanten Aktienanteil beinhalten sollte.