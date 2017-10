Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Auf 13000 Punkte ist der Dax in diesem Jahr gestiegen. Bislang. Erinnern Sie sich noch an die Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends? Damals stieg der Dax knapp über 8000 Punkte. Heute notiert er 60 Prozent höher. Allerdings nur unter Einberechnung der jährlichen Dividenden. Wer sie nicht einbezieht (so werden fast alle anderen Börsenindizes berechnet) kommt aktuell auf ein Dax-Niveau von gut 6000 Punkten. Dieser als Preis-Index existierende Dax notierte im Jahr 2000 schon einmal bei 6000 Punkten. Ein überzeugenderes Argument für die Dividende zum Vermögensaufbau gibt es wohl nicht.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der ifo Geschäftsklima Index legte im Oktober 1,4 Punkte zu und erreichte somit das Rekordhoch von 116,7 Punkten. Die gut laufende deutsche Wirtschaft passt sehr gut ins allgemeine Bild der globalen Konjunkturerholung. Dies wiederum stellt einen der Faktoren dar, welche nach wie vor ein attraktives Umfeld für die Anlageklasse Aktien bilden. Zudem bleiben die Zinsen auf einem historisch niedrigen Niveau und es ist keine Euphorie unter den Anlegern zu beobachten. Zwischenzeitliche Korrekturen sind natürlich jederzeit möglich, die Wahrscheinlichkeit eines richtigen Crashs ist jedoch u.E. derzeit relativ begrenzt.