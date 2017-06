Ulf Sommer, Handelsblatt

Emmanuel Macron beflügelt Frankreichs Wirtschaft. Nach seinem Sieg bei der Präsidentenwahl im Mai ist die Stimmung in der Wirtschaft so gut wie seit knapp sechs Jahren nicht mehr. Profitieren davon auch die Kurse? Die Aktien im CAC 40 legten auf Sicht eines Jahres um 20 Prozent zu. Allerdings, in den vergangenen drei Monaten betrug das Plus „nur“ fünf Prozent, auf Sicht eines Monats stagnierten die Kurse. Was wieder einmal bestätigt: Anleger spekulieren auf die Zukunft. Jetzt muss Macron liefern, damit die Kurse weiter steigen. Siege und Stimmungen reichen nicht mehr.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Neben dem Value-geprägten Investmentprozess haben wir zur Sicherung der Vermögenswerte ein Wertsicherungsmodell im Hintergrund installiert. Das Modell wurde bewusst sehr „träge“ entwickelt. Das ist wichtig, um nicht Gefahr zu laufen, ständig in den Markt ein- und wieder auszusteigen. Von daher haben wir uns für eine Systematik entschieden, die an grundsätzlich positiven Kapitalmärkten partizipieren soll, den Anleger durchaus auch in unruhigen Börsenphasen auf die Probe stellen kann, allerdings in äußerst turbulenten Phasen den Anleger vor den ganz großen Einbrüchen bewahren soll.