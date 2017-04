Schaden höhere Zinsen den Aktienkursen? Bislang nicht, wie die Entwicklung an der Wall Street zeigt. Dort notieren Dow, Nasdaq & Co nahe ihren Allzeithochs. Doch die Notenbank hob die Zinsen bereits mehrfach an, zuletzt im März um 0,25 Punkte auf 0,75 bis ein Prozent. Dies sollte nun allerdings nicht zu Nachlässigkeit verführen, warnt der erfahrene Anlagestratege Franz Wenzel von Axa Investment Managers. Denn langfristig schadeten höhere Zinsen den Börsen immer. Langfristige Investoren seien daher gut beraten, in Übertreibungsphasen das Risiko zu reduzieren.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Neben dem auf Wertsteigerung fokussierten Investmentprozess haben wir beim Musterdepot ein Wertsicherungsmodell im Hintergrund installiert. Es wurde bewusst sehr „träge“ entwickelt. Das ist wichtig, um nicht ständig in den Markt ein- und wieder auszusteigen. Hin und Her macht bekanntlich die Taschen leer.

Von daher haben wir uns für eine Systematik entschieden, die an positiven Kapitalmärkten teilhaben soll, die Anleger in unruhigen Börsenphasen auf die Probe stellen kann, allerdings in turbulenten Phasen vor den ganz großen Einbrüchen bewahrt.

Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Der seit Jahren ungelöste Konflikt in Syrien fordert weitere Opfer und trägt vermehrt zur Unsicherheit in der Welt bei. Möglicherweise sehen wir im zweiten Quartal 2017 deutlich schwächere Kurse an den Aktienbörsen. Unser Musterdepot ist darauf vorbereitet – zum einen durch die Liquidität in Höhe von 16 Prozent.

Zum anderen entwickelt sich unser Zertifikat Xetra-Gold positiv. Diesen Wert hatten wir wegen seiner gegenläufigen Korrelation zu Aktienkursen erworben, um mögliche Kursverluste abzufedern. Die von uns gesetzten Stop-Loss-Marken helfen zudem, Kursgewinne abzusichern.