Seit nunmehr einer Woche pendelt der Dax in einer engen Spanne knapp unter der 13 000-Punkte-Marke. Es gibt fast keinerlei Bewegung, dasselbe gilt für die europäischen und amerikanischen Börsen. Haben wir womöglich ein faires Niveau erreicht, auf dem sich Käufer und Verkäufer die Waage halten und alle Aktienpreise als angemessen empfinden? Neue Nachrichten müssen her. Und sie werden auch sehr bald kommen, wenn in den nächsten Tagen die Unternehmen über ihr abgelaufenes drittes Quartal berichten – und sich hoffentlich mit Umsatz- und Gewinnprognosen hervorwagen.

Das Privatbank-Depot: Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Batteriehersteller Voltabox will bei seinem anstehenden Börsengang 152 Millionen Euro Kapital einsammeln. Kerngeschäft sind Batteriesysteme für den industriellen Einsatz, etwa in Gabelstaplern, Bergbaufahrzeugen und Oberleitungsbussen für den Nahverkehr. Wir haben 70 Stück der neuen Voltabox-Aktien erhalten. Der Streubesitz von Voltabox dürfte nach dem Börsengang rund 40 Prozent betragen. Die Muttergesellschaft Paragon will langfristig Mehrheitsaktionärin bleiben. Die Aktien werden am 13. Oktober erstmals im regulierten Markt der Frankfurter Börse gehandelt.

Die Regeln der Depots

Die Musterdepots veranschaulichen aussichtsreiche Anlagestrategien und geben Anregungen, mit denen Investoren ihre Renditeziele erreichen können. Im Vordergrund steht nicht ein Wettbewerb zwischen den drei Portfolios, sondern vielmehr die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Anlageentscheidungen für den Leser. Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn, am Freitag, dem 31. Januar 2014, wurden mindestens fünf Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, wann sie investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,25 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern.