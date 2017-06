Ulf Sommer, Handelsblatt

Die US-Aktienmärkte eilen von einem Rekord zum nächsten. Das treibt auch den Dax in Richtung Allzeithoch. Am Freitag wurde mit 12.878 Punkten eine neue Rekordmarke erreicht. Wir beobachten die frühsommerliche Rally mit Respekt und Erstaunen, steigen aber mit keinen weiteren Käufen mehr ein. Die meisten amerikanischen und europäischen Aktien sind ambitioniert oder sogar hoch bewertet. Auch spricht die Saisonalität mit den traditionell schwachen Sommer- und Frühherbstmonaten gegen weiter steigende Kurse. Wir warten auf preiswertere Zeiten. Geduld und Nichtstun sind wichtige Tugenden an der Börse.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Einzelpositionen unseres Musterdepots haben sich im Mai mehrheitlich sehr positiv entwickelt. Beim Aktienkernportfolio gehörten Energias de Portugal (14,7 Prozent), OMV (12,6 Prozent) und Eon (11,5 Prozent) zum Kreis der Performance-Spitzenreiter. Die Schlusslichter bildeten Peugeot (-6,5 Prozent) sowie Anglo American (-10 Prozent), die, wie auch andere Minenwerte, etwa seit Mitte Februar schwächelt. Bei den Ziel-wikifolios schnitten vor allem „ETF-Werte des ICAX“ mit fast sechs Prozent Plus, „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ mit einem Gewinn von 3,5 Prozent sowie das „Aktien? yeah!“-wikifolio mit 3,2 Prozent Plus sehr solide ab.