Zu den wichtigsten Vorteilen unseres Anlageprozesses gehört die Meinungsfreiheit sowie der Ausschluss von Emotionen bei den Investmententscheidungen. Die Investitionsquote wird über ein Wertsicherungsmodell gesteuert, das von uns nicht „überstimmt“ werden darf. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt nach strikten fundamentalen Kriterien. So sind wir in der komfortable Lage, in der wir keine explizite Meinung zum weiteren kurzfristigen Verlauf der Börsen brauchen. Wir wissen, dass Aktien langfristig eine überragende Anlageklasse darstellen. Wir wissen auch, dass unterbewertete Titel mit einem vernünftigen Geschäftsmodell langfristig den breiten Markt schlagen. Und wir wissen, wie man effektive Bewertungsmodelle entwickelt. Dies zusammen bildet eine robuste Grundlage für unseren Anlageprozess.

Das Privatbank-Depot: Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Ein schwacher Ölpreis, um 17 Prozent entfernt von seinem Jahreshoch, und gestiegene Renditen am Rentenmarkt setzen dem deutschen Aktienmarkt zu. Immerhin: Der Dax konnte sich nach starken US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag stabilisieren.

Gegen den Trend fester notiert die Deutsche Lufthansa. In unserem Musterdepot halten wir deren nachrangige Anleihe, die aktuell bei 109,355 Prozent und sich damit in der Nähe des Allzeithochs bewegt. Diese Kapitalanlage verzeichnet 2017 einen Kursgewinn von 3,80 Prozent – sie beschert uns bis 2021 einen festen Kupon von 5,125% p.a. und wird danach variabel verzinst.

Die Regeln der Depots

Die Musterdepots veranschaulichen aussichtsreiche Anlagestrategien und geben Anregungen, mit denen Investoren ihre Renditeziele erreichen können. Im Vordergrund steht nicht ein Wettbewerb zwischen den drei Portfolios, sondern vielmehr die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Anlageentscheidungen für den Leser. Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn, am Freitag, dem 31. Januar 2014, wurden mindestens fünf Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, wann sie investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,25 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern.