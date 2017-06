Ulf Sommer, Handelsblatt

Europas Konjunktur läuft stärker als in Amerika. Auch steigen die Gewinnerwartungen für die europäischen Unternehmen kräftiger. Deshalb legen die Aktienkurse stärker zu. Doch einen Schönheitsfehler übersehen die für Europa optimistischen Analysten, deren Zahl immer größer wird. Mit der Konjunktur erholt sich auch der Euro kräftig: er legte zum Dollar in nur zwei Monaten um sieben Prozent zu. Das mindert die Erträge für alle Unternehmen, die in Amerika Geschäfte machen. Gut möglich, dass die Gewinne also weniger stark steigen, als jetzt noch erwartet – trotz guter Geschäfte.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Unsere Anlagestrategie beinhaltet, dass die Investitionsquote über ein Wertsicherungsmodell gesteuert wird und die Auswahl der Einzeltitel aufgrund strikter fundamentaler Kriterien erfolgt. Dies hat den Vorteil, dass wir keine explizite Meinung zum kurzfristigen Börsengeschehen brauchen. Wir wissen, dass Aktien langfristig eine überragende Anlageklasse darstellen und dass unterbewertete Titel mit einem vernünftigen Geschäftsmodell langfristig den breiten Markt schlagen. Und wir wissen, wie man effektive Bewertungsmodelle entwickelt. Dies bildet eine robuste Grundlage für unseren Anlageprozess.