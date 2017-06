Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

An der Börse überwogen zuletzt die Minuszeichen: Den rekordhohen Ifo-Index, der auf der regelmäßigen Umfrage unter 7000 deutschen Unternehmen basiert, bewerten Anleger nicht euphorisch, sondern als Signal, dass es künftig eher abwärtsgehen wird. Und den niedrigen Ölpreis beurteilen viele nicht als Preisgeschenk für Unternehmen und Verbraucher, sondern als Indikator für eine sich vielleicht verschlechternde Konjunktur. Ob sich aus den Gewitterwolken, die Helaba-Experte Markus Reinwand diagnostiziert, aber tatsächlich ein Unwetter entwickelt, ist noch offen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die gestiegene Inflation hat im ersten Quartal dafür gesorgt, dass die Reallöhne in Deutschland mit 0,6 Prozent schwächer als in den letzten Jahren gewachsen sind. Die höhere Teuerungsrate macht allerdings nicht nur nominale Lohnsteigerungen zunichte. Da die Spareinlagen aktuell keine nennenswerten Zinsen abwerfen, leidet auch das Geldvermögen unter dem Verlust der Kaufkraft. Dabei wird oft vergessen, dass der Zinseszinseffekt nicht nur in die positive, sondern auch, wie bei der Inflation, in die negative Richtung wirkt. Eine Alternative wären langfristige Investitionen in Sachwerte, etwa Aktien.