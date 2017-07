Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Die Korrektur an den Börsen in der vergangenen Woche hat der Stimmung bei Aktionären einen gehörigen Dämpfer versetzt. Was die kurzfristigen Kurschancen betrifft, ist die Verunsicherung nach Erkenntnis des Researchinstituts Sentix derzeit groß. Das entsprechende Stimmungsbarometer fiel auf die tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Zugleich gaben die rund 1100 befragten privaten und institutionellen Investoren an, weniger risikoreich investiert zu sein. Was sagt uns das? Für die Perspektiven an den Aktienmärkten ist es eher gut, wenn Anleger skeptisch und weniger investiert sind.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters plant der spanische Versorger Gas Natural, seinen portugiesischen Wettbewerber EDP zu übernehmen. Sollte es tatsächlich zu einer Fusion der beiden Unternehmen kommen, würde dabei der viertgrößte europäische Versorgungskonzern mit einem Marktwert von 35 Milliarden Euro entstehen. Die Verhandlungen sind allerdings laut den Berichten momentan noch in einem frühen Stadium. Die EDP-Aktie befindet sich in unserem Musterdepot. Sie gehörte am Dienstag zu den klaren Tagesgewinnern und legte zeitweise um mehr als vier Prozent zu..