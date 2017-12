Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Gute Nachrichten von Geely: Der Eigentümer des Autobauers Volvo steigt auch beim gleichnamigen Nutzfahrzeug-Riesen ein und übernimmt die Anteile des aktivistischen Investors Cevian Capital. Damit kann Geely der schwedischen Marke Volvo einen besseren Zugang zum chinesischen Markt verschaffen und seine Erfahrung im autonomen Fahren und mit Elektroantrieben einbringen – so erklärte Cevian-Mitgründer Christer Gardell den Verkauf. Mehr Know-how vor allem im Design hilft Geely, wettbewerbsfähige Autos auch für den europäischen und amerikanischen Massenmarkt zu bauen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Nach den Feiertagen sind die europäischen Börsen mit traditionell dünnen Umsätzen in die kurze Börsenwoche bis Silvester gestartet. Zu den klaren Profiteuren am Mittwoch gehörten die Minenbetreiber-Aktien. Aufgrund der positiven Nachrichten aus China hat der Kupferpreis den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren erreicht. Die Kupferimporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sollen um 19 Prozent gestiegen sein. In unserem Musterdepot befinden sich die Aktien von Anglo American und BHP Billiton. Die beiden Positionen haben sich bisher sehr erfreulich entwickelt.