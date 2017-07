Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Waren die Verluste beim Dax in den vergangenen Tagen nur eine Sommerdelle oder bereits erste Anzeichen einer längeren Korrektur? Es gibt einige Signale, dass zumindest sich in dieser Woche die Kurse wieder etwas erholen. Nach dem ersten Zwischenstand der Handelsblatt-Sentimentumfrage herrscht Panik unter vielen Anlegern, gepaart mit hoher Kaufbereitschaft. Das spricht für steigende Kurse. Zumal das Volumen auch hoch war. Was bedeutet, dass von den panischen Anlegern bereits viele verkauft haben. Doch an der Börse gibt es keine Sicherheiten, nur Wahrscheinlichkeiten.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Unser Musterdepot beinhaltet neben einem Aktienkernportfolio fünf ausgewählte Zertifikate von der innovativen Social-Trading-Plattform wikifolio.com. Zwei davon haben im Juli ihr jeweiliges Allzeithoch markiert. Dazu gehören das „Dividende und Eigenkapital Deutschland“-Portfolio von Holger Degener und das „SR wisdom capital spekulativ“ von Sebastian Reese. Während das erstgenannte Wikifolio auf der Basis von fundamentalen Kriterien verwaltet wird, investiert Herr Reese nach einem selbstentwickelten aktiven Trading-Ansatz. Dieses Wikifolio wurde unserem sonst sehr fundamental ausgerichteten Musterdepot beigemischt, um weitere strategische Ansätze aufzunehmen.