Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Lufthansa ist die Aktie der Woche, des Monats und des Jahres: In allen drei zeitlichen Kategorien führt sie die Siegerliste im Dax an. Aktionäre honorieren damit ganz sicher auch den Mut des Konzerns, Teile der insolventen Billigfluglinie Air Berlin zu übernehmen. Das Kalkül der Anleger, weniger Wettbewerb und damit steigende Ticketpreise, dürfte die Kunden und Kartellwächter indes aufschrecken. Doch in Zeiten stetig steigender Börsen setzen Anleger ganz im Stile der Weisheit „The trend is your friend“ gerne auf die Gewinner von gestern und vorgestern.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Das „Social Trading“-Musterdepot bietet eine Kombination aus dem Aktienkernportfolio mit aktuell 15 Einzeltiteln und einigen ausgewählten Wikifolio-Zertifikaten von der Plattform wikifolio.com. Die Einzeltitelauswahl basiert auf einem Investmentprozess, bei dem in unterbewertete Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell investiert wird. Bei der Selektion der Wikifolios ist es das Ziel, eine qualitätvolle, diversifizierte Investmentstrategie zu erreichen. Unter dem Strich ist unsere Anlagestrategie langfristig ausgerichtet, transaktionsarm und sieht eine in der Regel hohe Investitionsquote vor.