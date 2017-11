Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

„Was hochgeht, muss auch wieder runterkommen“, heißt es in einem aktuellen Kommentar der Helaba. Eine Korrektur am deutschen Aktienmarkt werde wahrscheinlicher. Das stimmt wohl nur zum Teil. Solange die Unternehmen ihre Gewinne immer weiter steigern, können auch die Kurse immer weiter zulegen – ohne dass Aktien teurer werden. Einziges Problem: Es wird nicht immer mehr Käufer als Verkäufer geben. Insofern müssen die Börsen zwar nicht wieder so tief fallen, wie sie früher standen. Doch eine Korrektur ist in der Tat überfällig. In nur zwölf Monaten hat der Dax 28 Prozent zugelegt.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Aktie des finnischen Papier- und Zellstoffproduzenten UPM Kymmene stellt neben OMV unser bisher erfolgreichstes Einzeltitelinvestment dar. Der Titel befindet sich seit Auflage des Musterdepots Ende Januar 2014 im Portfolio und hat sich seit dieser Zeit unter der Berücksichtigung der Dividenden mehr als verdoppelt. Gleichzeitig bleibt UPM Kymmene laut unserer Analyse unterbewertet. Dies ist möglich, da der Kursanstieg mit einer signifikanten Verbesserung der Konzernbilanz einhergeht. Der Fortschritt bei den Bilanzkennzahlen ist vor allem auf ein Effizienzsteigerungsprogramm zurückzuführen.