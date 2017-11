Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Anleger erleben das gewohnte Bild: Die Aktienkurse steigen, sie stagnieren, ehe sie schließlich doch weiter steigen. Natürlich weiß niemand, wie lange dieser Trend noch andauert. Diese prophetische Gabe sollte sich niemand aneignen, wie eine kritische Leserin zu Recht schreibt.

Doch dass sich solche Trends fortsetzen, ist in wirtschaftlich starken Zeiten wie diesen, in denen die meisten börsennotierten Unternehmen beinahe zinslos an frisches Geld kommen und Rekordgewinne einfahren, sehr viel wahrscheinlicher, als dass dieser Trend abrupt in einem Börsenabschwung endet.