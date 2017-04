Ulf Sommer, Handelsblatt

Daimler verdient in nur drei Monaten operativ vier Milliarden Euro und damit fast doppelt so viel wie vor einem Jahr. Doch die Aktie reagiert kaum. Ohnehin fällt auf, dass alle drei Auto-Aktien im Dax, neben Daimler auch BMW und VW, gemessen an den Unternehmensgewinnen mit Abstand am billigsten sind. Haben Aktionäre diese drei Werte vergessen? Wohl kaum. Vielmehr überwiegt die Sorge, dass die deutschen Autobauer zu sehr auf alte Technologien wie Benzin und Diesel setzen und deshalb künftig weniger verdienen. Hinweise darauf gibt es – noch – nicht, wie Daimler beweist.