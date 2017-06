Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Ist das jetzt die Korrektur, auf die wir so lange gewartet haben? Rund drei Prozent hat der Dax gegenüber seinem Allzeithoch in den vergangenen Tagen verloren. Echte Korrekturen sehen anders und stärker aus. Auffällig ist aber, dass der Dax nun schon sechsmal in den Bereich zwischen 12.800 und 12.900 Punkte vorstieß, ihn aber nie nachhaltig überwinden konnte. Das ist ein negatives Signal – eben weil immer mehr Investoren dieses Muster erkennen und sich nach ihm richten (werden). Gut möglich, dass eine ausgedehntere Korrektur jetzt erst bevorsteht.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Unser Musterdepot enthält derzeit neben 15 Einzelaktien fünf Zertifikate auf Basis der ausgewählten Wikifolios von der innovativen Social-Trading-Plattform Wikifolio.com. Eines davon ist das „SR wisdom capital spekulativ“-Wikifolio von Sebastian Reese. Die Stärke von Reese liegt in einem selbst entwickelten aktiven Trading-Ansatz. Die einzelnen Trades können wenige Minuten bis hin zu mehreren Monaten dauern. Dieses Wikifolio wurde zwecks Strategiediversifikation bei unserem sonst sehr fundamental ausgerichteten Musterdepot beigemischt. Bisher hat es diese Funktion erfolgreich erfüllt.