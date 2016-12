In den letzten Tagen ist die Volatilität im Da spürbar niedriger geworden. Der VDax ist unter 18,00 gefallen. Ist das die Ruhe vor dem Sturm im Januar? Oder die Ruhephase vor der nächsten Rally?

Den Jahresanfang empfinden viele Investoren stets als gute Gelegenheit, um ihre Anlagen neu zu ordnen und auf Aktien zu setzen. Diese allgemeine Aufbruchsstimmung ist aber häufig nur in den ersten Handelstagen spürbar.

Wie der Börsenmonat Mai mit „Sell in May and go away“ hat eben auch der Januar seine Börsenweisheit mit „As goes January, so goes the year“. Der „Januar-Effekt" ist in der Historie jedoch sehr vielfältig gewesen und auch nicht immer verlässlich. So wie viele Börsenweisheiten. Allerdings vertrauen mittlerweile so viele Investoren auf einen traditionell starken Börsenmonat Januar, dass man schon fast von einer „Self-fulfilling prophecy“ ausgehen kann.