Die Eon-Aktie gehörte am Mittwoch mit einem Kurssprung von über fünf Prozent zu den Tagesgewinnern. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Kernbrennstoffsteuer für nichtig erklärt hat, dürfen nun die Versorger auf eine Rückerstattung hoffen. Wir haben Eon Anfang März ins Aktienkernportfolio aufgenommen. Laut unserem Modell weist die Aktie eine signifikante Unterbewertung auf. Das Unternehmen befindet sich zwar in einem Restrukturierungsprozess, die wichtigsten Schritte sind aber bereits getan, was für ein überdurchschnittliches Renditepotenzial spricht.

Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Nach der durch Katar ausgelösten Unsicherheit verharren die Aktienmärkte in einer engen Handelsspanne. Am Donnerstag gibt es mögliche neue Impulse durch die Wahlen in Großbritannien, der Pressekonferenz von Mario Draghi nach der EZB-Sitzung und den Aussagen des ehemaligen FBI-Chefs vor dem US-Senat zur Russland-Affäre. Unsere Xetra-Gold-Position hilft im Musterdepot in unsicheren Zeiten und beschert uns einen Kursgewinn von zwei Prozent seit vergangener Woche. Zudem sind wir auf schwächere Kurse durch die vorhandene Liquidität vorbereitet.