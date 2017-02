Dieser Spruch wird etwa so oft bemüht wie die Behauptung, dass doch die Frauen, die überlegt handelten, die erfolgreicheren Anleger seien. Aber was denn nun? Experten sind sich nicht sicher, lassen sich aber zu mitunter nicht ganz ernst gemeinten Antworten hinreißen. Männer sind die besseren Anleger? „Das sagen die Männer. Ist empirisch nicht bewiesen (sagen die Frauen)“, antwortet Ulrich Kater. Der Chefvolkswirt der Dekabank bleibt vage.

Wer schneidet an der Börse am besten ab? Das ist nicht nur ein ständiger Kampf zwischen Fondsmanagern, Vermögensverwaltern, Lebensversicherern oder Bankberatern. Die beste, die höchste Rendite bei der Geldanlage zu erzielen, das ist irgendwie auch ein Geschlechterkampf. Aber sind Männer wirklich die besseren Anleger, wie es oft heißt? Sie agierten mutiger als Frauen, suchten das Risiko. Und jeder weiß doch: Chance und Risiko sind an der Börse eng verknüpft. Nur wer sich ins Risiko traut, fährt auch die höchsten Renditen ein. Für viele ist somit klar: Männer sind die besseren Anleger.

Ein bisschen weiter lehnt sich der Chefanlagestratege der Commerzbank aus dem Fenster. „Ich dachte, das wären die Frauen“, kommentiert Chris-Oliver Schickentanz und garniert seine Antwort mit einem Smiley. Auch Andreas Beck, Gründer und Chef des Instituts für Vermögensaufbau in München, lässt sich zu einem Witz hinreißen: „Italiener sind die besseren Anleger. Investieren in hochverzinste Monte-de-Paschi-Anleihen und werden nach deren Ausfall vom Steuerzahler entschädigt.“

„Ich wüsste aber nicht, wieso das so sein sollte“, sagt er. „Männer als Verkörperung kühler Rationalität, während die Frauen von ihrer Emotionalität abgelenkt werden? Das riecht zu sehr nach 1950er-Jahre-Mief.“ Und wenn man sich auf Trivialpsychologie einlasse, dann könne man ohnehin einwenden, „dass Männer möglicherweise eher dazu neigen, als gefühlte Master of the Universe ein übermäßiges Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu haben – und deswegen immer wieder falsche Anlageentscheidungen produzieren.“ Für den Investmentprofi ist klar: Portfoliomanager sollten nicht nach dem Geschlecht, sondern nach dem Anlageergebnis beurteilt werden.