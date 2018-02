Das britische Pfund reagiert empfindlich auf die jüngsten Entwicklungen bei den Brexit-Verhandlungen. So sackte die Währung Großbritanniens am Freitagnachmittag um rund 0,8 Prozent gegenüber dem Euro ab auf zuletzt 1,1266 Euro.

Die Meinungsverschiedenheiten bestünden in bei drei Themenfeldern. So habe Großbritannien um das Recht gebeten, neuen Regelungen seitens der Europäischen Union zu widersprechen – und zwar währen der 2019 beginnenden Übergangsphase. Zweitens will Großbritannien während dieser Periode die Freizügigkeitsrechte der EU-Bürger einschränken, was es für sie schwerer machen würde, nach Großbritannien zu kommen. Drittens verlangt Großbritannien aber nach wie vor ein Mitspracherecht bei Themen, die die EU betreffen – etwa bei Rechtsentscheidungen und in Sicherheitsfragen.