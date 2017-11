Erst am Montag durchbrach der Bitcoin die Rekordmarke von 10.000 Dollar und erreichte am Dienstagmittag ein neues Allzeithoch von 11.434 Dollar. Danach ging es rapide abwärts. Der Kurs pendelte sich in der Nacht zunächst knapp unterhalb der 10.000-Dollar-Marke ein.

Vor dem Crash hatten die großen Bitcoin-Börsen Coinbase und Gemini Ausfälle gemeldet, weil sie der Nachfrage nicht mehr Standhalten konnten. „Es ist nicht überraschend, dass wir hier etwas Konsolidierung sehen“, sagte Jonathan Krinsky vom Analysehaus MKM-Partners dem US-Börsensender CNBC. Schließlich sei der Bitcoin in den vergangenen Tagen deutlich in die Höhe geschossen.

Am Dienstagvormittag hatte zudem die US-Technologiebörse Nasdaq angekündigt, im kommenden Jahr Bitcoin-Futures anzubieten.

Grundsätzlich ist die Branche weiter zuversichtlich, dass es mit der Kryptowährung aufwärts geht. Ari Paul, Investment-Chef vom Krypto-Hedgefonds Blocktower Capital geht davon aus, dass in den kommenden Monaten auch große institutionelle Investoren einsteigen werden. „Mit den Futures, die ab Dezember an der Temrinbörse CME gehandelt werden, können auch Stiftungen und Pensionsonds einsteigen“, sagte er am Dienstag auf der Branchenkonferenz Consensus Invest in New York. Viele Risikokaptialgeber seien längst in Kryptowährungen investiert. Und von den zehn größten Family Offices des Landes hielten mindestens sieben digitale Währungen. In den kommenden Monaten könnten weitere institutionelle Investoren folgen.