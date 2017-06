FrankfurtFast die Hälfte der Vonovia-Aktionäre ziehen zusätzliche Anteilsscheine einer Dividende vor. 49,86 Prozent hätten sich für die Aktiendividende entschieden, die der Bochumer Wohnungskonzern erstmals angeboten hatte, teilte das Unternehmen am Montag mit. Vonovia hatte seine Anteilseigner vor die Wahl gestellt, 1,12 Euro je Aktie in bar zu erhalten oder für je 30,5 Aktien einen neuen Anteilsschein zu nehmen. Vonovia spart damit 262 Millionen Euro, die nicht in bar ausgeschüttet werden müssen. „Dies beweist das Vertrauen unserer Investoren in die Gesellschaft und die Unterstützung unserer Strategie“, sagte Finanzvorstand Stefan Kirsten.