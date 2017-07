New York/BangaloreDie US-Börsen haben wegen durchwachsener Konjunkturdaten am Donnerstag mit leichten Kursverlusten eröffnet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte startete bei 21.418 Punkten und damit 0,3 Prozent tiefer in den Handel. Der breiter gefasste S&P-500 verlor ebenfalls 0,4 Prozent auf 2422 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,7 Prozent auf 6105 Punkte.

Die US-Firmen heuerten im Juni weniger Personal an als erwartet. Es entstanden nur 158.000 neue Jobs, wie der Personaldienstleister ADP zu seiner Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit 185.000 Stellen gerechnet. „Aber unterm Strich sind die Zahlen auch nicht so schlecht“, sagte Analyst Naeem Aslam vom Finanzdienstleister Think Markets.