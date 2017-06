New YorkAn den US-Börsen haben sich die Anleger am Dienstag zurückgehalten. Vor einem Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen wagten sie sich kaum aus der Deckung. Sie erhoffen sich von Yellen Hinweise auf den Zeitpunkt weiterer Zinserhöhungen. Zudem standen Technologiewerte unter Druck. Investoren sorgten sich um die Bewertungen in dem Sektor und wandten sich lieber Aktien mit hohen Dividenden zu wie Versorger, sagten Analysten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent im Minus bei 21.395 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 fiel 0,2 Prozent auf 2434 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent auf 6214 Stellen.