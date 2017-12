Berichte über Rakuten, demzufolge der Online-Händler in das Handy-Geschäft einsteigen will, lassen Telekommunikations-Aktien in Tokio sinken. Der Nikkei verliert im Mittagshandel am Donnerstag 0,1 Prozentpunkte.

Die Aktien des japanischen Onlineshop Rakuten selbst verlor 3,2 Prozent im Mittagshandel am Donnerstag - nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen sich an der Regierungs-Auktion für Mobilfunkbetreiber im Januar beteiligen will. Panasonic-Papiere legen zu.