TokioDie Börse in Tokio hat am Mittwoch nachgegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Vormittagshandel 0,2 Prozent im Minus bei 22.816 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,05 Prozent auf 1814 Zähler.

An der Wall Street hatten sich die Anleger am Dienstag, dem Tag vor der erwarteten Zinserhöhung, weitgehend bedeckt gehalten. Der Dow Jones wurde zwar beflügelt von Kursgewinnen bei Boeing, schaffte aber trotzdem nur ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.504 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 2664 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,2 Prozent auf 6862 Punkte.