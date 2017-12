Anleger in Asien hielten sich am Donnerstag zurück.

TokioDie Verabschiedung der US-Steuerreform im Kongress löste keine Kauflaune bei den Anlegern in Asien aus, sondern war bereits in den Kursen eingepreist. Für Unruhe sorgte das Gesetzespaket dagegen am Anleihemarkt: Investoren befürchten, dass ein Konjunkturpaket zu einem Zeitpunkt, zu dem die Wirtschaft ohnehin auf Hochtouren läuft, nur die US-Notenbank Fed zu weiteren Zinserhöhungen bewegen dürfte.

Impulse für die Investoren in Asien lieferte die geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan. Japans Zentralbank hält weiter unverändert an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Das entschied die Bank of Japan (BoJ) am Donnerstag nach Abschluss zweitägiger Beratungen. In Marktkreisen war dies erwartet worden. Die Zentralbank versucht, die Inflation anzuheizen. Zwar ist das Bruttoinlandsprodukt sieben Quartale in Folge gestiegen. Doch der Preisanstieg liegt weiter deutlich unter dem angepeilten Inflationsziel von zwei Prozent.

Auch außerhalb Japans bewegten sich die Kurse kaum. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte unverändert.

Am Devisenmarkt bewegten sich die Kurse ebenfalls kaum. Der Dollar hielt sich in der Nähe seines Wochenhochs bei 113,39 Yen. Er wurde von der Aussicht auf höhere Zinsen in den USA gestützt. Die Entscheidung der japanischen Notenbank, den Kurs nicht zu ändern, sorgte dagegen nicht für Aufsehen.