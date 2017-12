TokioDie Tokioter Börse hat am Montag in einem ruhigen Weihnachtshandel leicht zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Japan stieg um knapp 0,2 Prozent auf 22.939 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte ebenfalls 0,2 Prozent auf 1831 Stellen zu. Die Kursbewegungen blieben in einer engen Spanne, da viele große Aktienmärkte feiertagsbedingt geschlossen waren. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag mit 562,6 Zählern nahezu unverändert.

Unter den Einzelwerten in Tokio standen Jeans Mate im Blick, die rund ein Fünftel zulegten. Der Bekleidungshändler überzeugte Investoren mit einem Umsatzsprung.