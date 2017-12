 US-Behörden bemängeln "Testamente" von Großbanken

Die US-Aufseher bewerten die Notfall-Abwicklungspläne von acht amerikanischen Großbanken insgesamt als befriedigend. Bei vier der sogenannten Testamente der Geldhäuser habe es allerdings Mängel gegeben, teilten die US-Notenbank (Fed) und der Einlagensicherungsfonds (FDIC) am Dienstag mit. Bei den Instituten handele es sich um Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Wells Fargo. Ohne Beanstandungen kamen Bank of New York Mellon, Citigroup, JPMorgan Chase und State Street durch. Die Ergebnisse für diese Jahr zeigten, dass im Bankensektor in den vergangenen Jahren "deutliche Fortschritte" erzielt worden seien.