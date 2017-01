WienÖlförderländer innerhalb und außerhalb des Opec-Kartells sehen Fortschritte in ihrem Plan, durch Förderkürzungen höhere Weltmarktpreise durchzusetzen. „Der Deal ist ein Erfolg“, sagte Russlands Energieminister Alexander Nowak am Sonntag in Wien nach einem Ministertreffen, auf dem die Einhaltung der im Dezember vereinbarten Produktionsbremse überprüft wurde. „Alle Länder halten sich an die Abmachung, die Ergebnisse sind besser als erwartet“, sagte Nowak.

Elf der 13 Opec-Staaten und elf Förderländer außerhalb der Organisation erdölexportierender Länder hatten vereinbart, ihre Förderung während der ersten Jahreshälfte 2017 drastisch zu drosseln. Für die Opec-Mitglieder Nigeria und Libyen gelten Ausnahmen.