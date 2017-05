Am späten Mittwochnachmittag ist der Preis auf 49,89 Dollar gefallen. Binnen einer Woche hat Öl damit fast fünf Dollar abgegeben. Allein der Tagesverlust summiert sich auf rund vier Prozent. Der jüngste Preisdruck kam ausgerechnet von Opec -Staaten: Die beiden Länder Nigeria und Libyen sind wegen der instabilen politischen Lage vom Kürzungsabkommen ausgenommen. Mit steigenden Öleinnahmen wollen sie ihren Kampf gegen Milizen in ihren Ländern finanzieren und für Stabilität sorgen.

FrankfurtEs sind groteske Szenen, die sich dieser Tage am Ölmarkt abspielen: Die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) hat vergangenen Donnerstag seine Förderkürzung um neun Monate verlängert, Russland und Saudi-Arabien versprechen alles Erforderliche zu tun, um den Ölmarkt zu stabilisieren und den Lagerüberhang abzubauen. Die meisten Analysten rechnen noch in diesem Jahr damit, dass das Überangebot abgebaut wird. Und doch ist der Markt enttäuscht, bitter enttäuscht. Am Mittwoch ist der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent erneut unter 50 Dollar gefallen.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Schieferölunternehmen dank der gestiegenen Preise ihre Förderung massiv erhöht haben. Schätzungen der Analysefirma WoodMackenzie zufolge könnten allein die USA in diesem Jahr ihre Förderung um fast eine Million Barrel pro Tag steigern – und so etwa die Hälfte des Abkommens wettmachen. Auch Staaten wie Kanada oder Norwegen pumpen wieder mehr Öl.

Mittlerweile greift die Opec fast täglich zu verbalen Markteingriffen, um den Preisrutsch zu stoppen, der noch während der Opec-Sitzung am vergangenen Donnerstag einsetzte. Russlands Energieminister Alexander Nowak sagte kurz darauf im Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CNBC, dass weitere Kürzungen nicht ausgeschlossen seien und die Allianz fähig sei, auf „jede Situation zu reagieren, die am Markt entstehe.“ Heute erklärten Vertreter der Opec und Russlands nach einem gemeinsamen Treffen in Moskau, dass sie auch über März 2018 hinaus weiter kooperieren wollen. Genützt hat all das bislang nichts.