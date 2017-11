FrankfurtDie Ölpreise haben am Dienstag an die Verluste vom Wochenauftakt angeknüpft und sind wieder etwas gesunken. Nach starken Gewinnen in der Vorwoche sprachen Marktbeobachter von einer Gegenbewegung am Ölmarkt. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 63,64 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 57,77 Dollar.

Das alles beherrschende Thema am Ölmarkt ist das bevorstehende Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Donnerstag. Experten gehen davon aus, dass ein Beschluss zur Verlängerung der aktuell geltenden Kürzung der Fördermenge gefasst werden könnte. Neben wichtigen Opec-Staaten hatte zuletzt auch Russland eine Zustimmung angedeutet.