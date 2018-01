Nachdem die Öl-Preise 2014 abschmierten, mussten die Schwergewichte der Ölindustrie die Gürtel enger schnallen. Nun hat sich die Branche wieder berappelt. Die Konzerne hoffen auf ein fulminantes Comeback.

Der Absturz der Ölpreise hat Ölmultis wie ExxonMobil oder Chevron in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. Die texanischen Branchenriesen legten zwischenzeitlich die schwächsten Bilanzen seit der Jahrtausendwende vor und strichen ihre Ausgaben massiv zusammen, um dem Abschwung etwas entgegenzusetzen. Inzwischen haben sich die Ölpreise aber ganz gut erholt. 2018 dürfen sich die Konzerne Hoffnung auf ein fulminantes Comeback machen. „Der WTI-Preis wird auf über 80 Dollar steigen“, prognostiziert Byron Wien, Vizechef der Vermögensverwaltung bei der New Yorker Investmentfirma Blackstone. WTI steht für West Texas Intermediate, die Referenzsorte für US-Rohöl, an dem die Geschäfte von Unternehmen wie Exxon und Chevron hängen. Wiens Vorhersage für 2018 ist zwar recht optimistisch, aber auch nicht so weit hergeholt. Zuletzt kostete das Barrel (159 Liter) WTI schon wieder deutlich mehr als 60 Dollar und damit so viel wie seit rund drei Jahren nicht mehr.

Anzeige

„Der Preis wird wegen des anhaltenden Wachstums der Weltwirtschaft und unerwartet hoher Nachfrage aus Entwicklungsländern weiter steigen“, sagt Wien. Als weitere Gründe für einen stabilen Aufwärtstrend führt der 84-jährige Finanzmarkt-Veteran sinkende Lagerbestände an. Zudem rechnet er damit, dass die Opec-Länder und Russland sich an die vereinbarten Förderkürzungen halten werden.

Fakten zum Rohölpreis Wieviel Öl gibt es noch auf der Erde? Die Fachleute unterscheiden zwischen Reserven und Ressourcen. Reserven sind Rohstoffe, die mit heutigen Mitteln wirtschaftlich gefördert werden können, also zum Verbrauch zur Verfügung stehen. Ressourcen sind weitere Vorkommen eines Rohstoffs in der Erdkruste, die aber noch nicht zugänglich sind. Die Ölreserven betragen, je nach Quelle, ungefähr 220 bis 240 Milliarden Tonnen, davon etwa ein Fünftel aus unkonventionellen Quellen wie Schieferöl und Ölsände. Den bisherigen Verbrauch seit Beginn des Ölzeitalters beziffert die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) auf 175 Milliarden Tonnen.

Wie lange reicht das Öl? Bei heutigem Verbrauch noch mehr als 50 Jahre. Die Nachfrage und der Verbrauch werden jedoch in den nächsten Jahrzehnten zunehmen. Öl ist mit einem Anteil von einem Drittel der wichtigste Energieträger. Damit hat es zwar relativ an Bedeutung verloren; vor 40 Jahren hat Öl noch fast die Hälfte des weltweiten Energieverbrauchs abgedeckt. Aber der Energieverbrauch steigt weltweit weiter an und damit auch der Ölverbrauch. Nach der Prognose von BP erhöht er sich bis 2035 von heute 90 auf 109 Millionen Barrel pro Tag. Andere Prognosen sind niedriger, die Internationale Energie-Agentur (IEA) rechnet mit 104 Millionen Barrel bis 2040.

Kann diese steigende Nachfrage mittelfristig befriedigt werden? Da streiten die Gelehrten. Es gibt zwei Denkschulen. Die Anhänger der Peak-Oil-Theorie gehen davon aus, dass bei konventionellem Öl bereits das Fördermaximum erreicht ist und nur mit teuren unkonventionellen Methoden wie Fracking von Ölschiefer und Förderung von Ölsänden noch Produktionssteigerungen möglich sind. „Nur Nordamerika trug in den Jahren seit 2005 überhaupt zu einer Steigerung der globalen Ölförderung bei. Ohne Berücksichtigung der USA und Kanada ist die Welt bereits seit neun Jahren auf dem Ölfördergipfel“, heißt es auf einer Internet-Seite der Peak-Oil-Fraktion. Sie sieht stark steigende Ölpreise bereits vor 2020 voraus.

Wird diese Sichtweise in der Fachwelt geteilt? Die Peak-Oil-Theorie hat eher an Zustimmung verloren; auch weil ihre Befürworter den Zeitpunkt für den Ölgipfel schon mehrfach verschieben mussten. „Die Dinge stehen nicht still in der Energieindustrie“, sagt Daniel Yergin, einer der weltweit führenden Ölexperten. Durch technische Innovation könnten immer neue Ressourcen entwickelt und zu förderbaren Reserven werden. Für jedes geförderte Fass Öl würden so 1,5 neue Fässer den Reserven hinzugefügt. Yergin erwartet, dass sich die Ölförderung gegen Mitte des Jahrhunderts auf einem Plateau befindet, ehe dann die Förderung und die Nachfrage langsam nachgeben.

Warum kommt es immer wieder zu starken Schwankungen beim Ölpreis? Der Wissenschaftler Leonardo Maugeri hat bereits 2012 eine Ölschwemme und fallende Preise ab 2015 vorhergesagt, weil die Kapazitäten zur Ölförderung auf der Angebotsseite erheblich ausgeweitet würden. „Der Schiefergas-Ölboom in den USA ist keine Blase, sondern die wichtigste Revolution im Ölsektor seit Jahrzehnten“, schrieb er in einer Studie. Es gebe enorme Mengen von konventionellem und unkonventionellem Öl, das zum Teil noch gar nicht entdeckt sei. Ein Fördergipfel, ein Peak-Oil, sei nicht in Sicht. So ist es gekommen. Es gibt Öl im Überfluss und die Preise sind verfallen. Das Förderkartell Opec hat sich vorläufig selbst aus dem Spiel genommen und will den Ölhahn nicht mehr zudrehen. Sondern ganz marktwirtschaftlich versuchen, seine Kostenvorteile bei der Förderung auszuspielen.

Wie wird sich der Ölpreis im Jahr 2015 entwickeln? Kurzfristig ist der Ölpreis einer Vielzahl von verschiedenen Einflüssen ausgesetzt, von Kriegen oder Krisen über Handelsembargos und Finanzspekulation bis hin zu Naturkatastrophen und Wetterverhältnissen. Diese kurzfristigen Preisschwankungen kann niemand vorhersehen. Mittelfristig erwarten die meisten Experten eine Periode mit eher gemäßigten Preisen und gut versorgten Märkten für mehrere Jahre. Es gibt allerdings auch Gegenstimmen, die bereits jetzt Rohöl für deutlich unterbewertet halten und vor einem Preisanstieg warnen, etwas bei den Bankanalysten. Die BGR vertritt einen mittleren Kurs. Erdöl, so die Behörde, sei der einzige Energierohstoff, bei dem sich eine Limitierung abzeichnet.

Der Experte geht davon aus, dass das Ölpreiskartell mit Saudi-Arabien an der Spitze nach dem für beide Seiten schmerzhaften Wettpumpen mit der US-Fracking-Industrie auf Disziplin setzt. Der Kampf um Marktanteile zwischen den Scheichs und den boomenden US-Schieferölproduzenten gilt als Hauptgrund für das massive Überangebot an Öl und den Preisverfall der vergangenen Jahre. Investment-Urgestein Wien ist bei Weitem nicht der einzige Finanzprofi, der einen anhaltenden Aufschwung am Ölmarkt erwartet. Obwohl die Ölpreise in den letzten sechs Monaten schon um rund ein Drittel geklettert sind, setzen Hedgefonds und andere Großanleger in großem Stil auf weitere Anstiege. Laut Ole Hansen, dem Rohstoff-Chefstrategen der Saxo Bank, haben entsprechende Finanzwetten in den vergangenen Wochen bereits ein Rekordniveau erreicht. Zuletzt spielten allerdings auch Sonderfaktoren eine große Rolle. So sorgte etwa die Protestwelle im ölreichen Opec-Staat Iran für Sorgen um Förderausfälle und damit für Preisauftrieb. Laut Saxo-Bank-Experte Hansen dürften geopolitische Risiken auch im Gesamtjahr 2018 ein Schlüsselfaktor für die Ölpreise bleiben. Nachdem sich die Opec und Russland auf geringere Fördermengen geeinigt hätten, sei ansonsten entscheidend, wie die US-Fracking-Branche auf höhere Preise reagiere und wie sich die Weltkonjunktur insgesamt entwickele.

Rohstoffe : Die guten Seiten des Ölpreis-Anstiegs Der Ölpreis klettert seit Wochen und erreicht ein Zwei-Jahres-Hoch. Darüber können sich Produzenten und das Ölkartell Opec freuen. Doch auch für Verbraucher hat der Preisanstieg etwas Gutes – zumindest mittelfristig.

Für die großen Ölmultis wie Exxon und Chevron sind diese Fragen ebenfalls extrem wichtig. Ihren aktuellsten Geschäftsberichten zufolge produzierten sie zuletzt 3,9 Millionen beziehungsweise 2,7 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, der Ölpreis beeinflusst die Bilanzen also enorm. Nach heftigen Kostensenkungen meldeten sich die Konzerne im dritten Quartal bereits eindrucksvoll zurück und dürften das Jahr 2017 - auch weil die Kosten in der Krise so stark gesenkt wurden - mit den besten Ergebnissen seit Langem abgeschlossen haben.