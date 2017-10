Bild vergrößern Neue Lagerdaten aus den USA hatten am Mittwoch die Ölpreise nur zeitweise bewegt. dpa Bild:

Die Preise für Öl sind am Donnerstag stabil geblieben. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,39 US-Dollar und damit fünf Cent weniger, als am Mittwoch.