MoskauRussland ist trotz der Belastung für die eigene Wirtschaft zur Verlängerung der mit der Opec vereinbarten Ölförderbremse bereit. Der Abbau des Überangebots komme voran und der Ölpreis habe sich wieder stabilisiert, sagte Energieminister Alexander Nowak am Freitag dem Sender RBC TV während eines Besuchs in Bolivien.

Der Markt sei aber noch nicht wieder im Gleichgewicht. Damit dieses Ziel erreicht werden könne, „unterstützt jeder eine Verlängerung“. Wie diese konkret aussehen und wie lange die Förderbremse über den März hinaus ausgedehnt werden solle, müsse beim Opec-Treffen am Donnerstag in Wien besprochen werden. Sorgen bereite inzwischen aber auch die Lage am Gas-Markt. Auch hier drohe wegen eines globalen Überangebots ein Preisdruck.