FrankfurtEin Routinetreffen, mehr sollte es eigentlich nicht werden. Ein netter Plausch im russischen St. Petersburg über den Wasser-, oder besser: Ölstand, in Sachen Förderkürzung, bei dem sich alle gegenseitig versichern, ihre Quoten einzuhalten. Kurz: alles auf Kurs. Ein paar Häppchen und ein Drink zum Abschluss, dann könnte jeder zurück nach Hause oder in den Urlaub reisen.

Denn die seit Januar in Kraft gesetzte Ölförderkürzung bröckelt. Die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) hat sich gemeinsam mit zehn weiteren Nicht-Opec-Staaten verpflichtet, täglich 1,8 Millionen Barrel Öl weniger zu fördern. Das entspricht zwar nur rund zwei Prozent der gesamten Fördermenge. Es soll aber reichen, um das jahrelang bestehende Überangebot zu eliminieren und die hohen Lagerbestände in der Welt abzubauen.

Es dauere länger als erwartet, das Überangebot am Markt abzubauen, gestand Opec-Generalsekretär Barkindo in St. Petersburg ein. „Aber wir sind auf Kurs und dieser wird sich im zweiten Halbjahr beschleunigen“, zeigt sich der Nigerianer optimistisch.

Tatsächlich leeren sich die Lager sowohl in den USA als auch in den OECD-Staaten. Allerdings hat mit Ecuador zuletzt das erste Opec-Mitglied seinen Rückzug von der Förderkürzung erklärt. Zwei weitere Opec-Staaten, Libyen und Nigeria, sind zwar offiziell von der Kürzung ausgenommen. Beide Staaten gemeinsam haben ihre Produktion seit Jahresbeginn um mehr als 500.000 Barrel pro Tag gesteigert. Damit machen sie allein fast die Hälfte der Opec-Kürzungen wett – das Kartell schränkt sich um 1,2 Millionen Fass pro Tag ein. Zudem hat im Juni erstmals auch das größte Mitglied des Kartells und der zugleich stärkste Treiber des Abkommens, Saudi-Arabien, sein Kürzungsversprechen gebrochen. Und als wäre all dies noch nicht genug, legt eine Schätzung der Internationalen Energieagentur auch noch den Finger in die Wunde: Wurde das Abkommen bislang überraschend diszipliniert eingehalten, fiel die Umsetzung im Juni auf nur noch 78 Prozent – den bislang schwächsten Wert.

In einem Vorgespräch zum Treffen des Prüfungskomitees am Montag hätte sich die Delegation bereits über die Lage von Libyen und Nigeria sowie die „Aussichten und Herausforderungen“, die vor dem Kartell liegen mögen, ausgetauscht, wie die Opec in einer Mitteilung erklärt.

Zwar zeigten sich sowohl Nigeria als auch Libyen zuletzt gewillt, ihren Teil zur Stabilität des Ölmarktes beizutragen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen: Nigeria wolle Bloomberg zufolge seine Produktion zunächst bei 1,8 Millionen Barrel pro Tag stabilisieren. Der Chef des staatlichen libyschen Ölkonzerns NOC, Mustafa Sanallah, peilt bis Jahresende an, schon 1,25 Millionen Barrel pro Tag zu fördern. Beides zusammen ergäbe ein Plus von fast einer Million Fass im Jahresvergleich – und würde allein die Kürzungen zu vier Fünfteln nichtig machen.

Dennoch erklärte der omanische Ölminister Reportern in St. Petersburg, dass keine weiteren Kürzungen nötig seien. Nachdem Saudi-Arabien sein Kürzungsziel verfehlte, erklärten die Saudis, im August ihre Exporte um 600.000 Fass zu begrenzen.