Ayla Busch hat wenig Fans im hessischen Wetzlar. Als die zierliche Frau mit dem langen blonden Haar auf der Hauptversammlung des Pumpenherstellers Pfeiffer Vacuum erklären will, warum sie ihren Anteil an dem Unternehmen erhöhen möchte, ertönt ein „Buh“ aus den hinteren Reihen. Andere rufen „Aufhören“ in den Saal. Unruhe macht sich breit. Lautes Gemurmel. Zwischenrufe. Der Aufsichtsratschef von Pfeiffer Vacuum bittet erst nach Aufforderung um Ruhe, mit dem Nachsatz: „Dann ist sie auch schneller fertig.“

Pfeiffer und Busch gehören zu jenen Mittelständlern, für die Deutschland so berühmt ist. Ihre Vakuumpumpen sind weltweit bekannt. Sie kommen teilweise 100-fach bei Maschinenbauern zum Einsatz, die etwa für Labore oder die Lebensmittelindustrie produzieren. Die Eltern von Ayla Busch hatten ihr Unternehmen 1963 gegründet. Pfeiffer war der erste deutsche Mittelständler, der 1996 in New York an die Börse ging. Erst zwei Jahre später startete die Notierung in Deutschland, am Neuen Markt. Heute zählt die Aktie zum Technologieindex TecDax.

Nach diversen Zusammenschlüssen in der Branche wollten die Buschs verhindern, dass Pfeiffer auch weggekauft wird. Sonderlich nett sind sie nicht vorgegangen. Aktionäre müssen jeweils öffentlich machen, sobald sie mehr als drei, fünf oder zehn Prozent an einem Unternehmen halten. Die erste Meldung von Busch kam bei 15 Prozent. Die Aktien seien der Familie in kurzer Zeit zum Kauf angeboten worden, sagt eine Sprecherin. Ein merkwürdiger Umstand, den sich die Börsenaufsicht BaFin derzeit anschaut, wie sie der WirtschaftsWoche mitteilte. Dabei gehe es nicht nur um die Meldung der Aktienkäufe, sondern auch um die Frage einer möglichen Marktmanipulation. Denn die Buschs erklärten im September 2015, Pfeiffer sei nur ein Finanzinvestment.