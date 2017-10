LondonSpekulationen um eine mögliche Kabinettsumbildung von Premierministerin Theresa May haben am Montag dem Pfund Sterling Kursgewinne beschert. Die britische Währung stieg auf 1,3183 von 1,3063 am Freitag und machte damit einen Teil der Verluste der vergangenen Woche wieder wett.

Am Wochenende waren Rücktrittsforderungen aus der eigenen Partei gegen die Regierungschefin laut geworden. Zeitungsberichten zufolge erwägt sie eine Regierungsumbildung, was Fragen über die Zukunft von Außenminister Boris Johnson aufwarf, der als Brexit-Befürworter gilt. Ein Sprecher von May sagte in London, die Premierministerin habe Vertrauen in Johnson und Finanzminister Philip Hammond.