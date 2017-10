Als das chinesische Staatsunternehmen ChemChina die Mehrheit bei Pirelli übernommen hatte, nahm es das Unternehmen auch von der Börse zurück. An diesem Mittwoch kehrt der Reifenhersteller an die Mailänder Börse zurück.

MailandEin Foto, auf dem drei Reifen vor dynamischen Farbkleksen in den italienischen Nationalfarben zu sehen sind. Dazu der Slogan: „Investiere in ein Start-Up, das 145 Jahre alt ist!“ An dieser Botschaf kam in Italien seit Wochen keiner vorbei. Die Spots waren in jeder Zeitung zu sehen, sie liefen in TV und Radio. An diesem Mittwochmorgen ist es soweit: Pirelli-Chef Marco Tronchetti Provera läutet die Glocke und der fünftgrößte Reifenhersteller der Welt geht an die Börse. Inszeniert wird die Zeremonie im Palazzo Mezzanotte, dem Sitz der Mailänder Börse im Herzen der Stadt, mit den Produkten des Hauses: Aufgefahren werden auf dem Parkett ein Formel-1-Rennwagen, ein Motorrad, zwei Fahrräder und natürlich jede Menge Reifen. Der Rennwagen ist ohne Logo und gehört Pirelli, das der einzige Ausrüster für alle Formel-1-Teams ist. Der Vertrag läuft bis 2019.

Doch eigentlich ist es kein Debüt. Es ist eine Rückkehr an die Börse. Vor zwei Jahren hatte das chinesische Staatsunternehmen ChemChina die Mehrheit bei Pirelli übernommen und das Unternehmen von der Börse genommen. 65 Prozent zu einem Preis von 7,1 Milliarden Euro waren damals der größte Firmenkauf von Chinesen in Italien. Das Geschäft mit Lkw-Reifen wurde an eine Tochter des chinesischen Chemiekonzerns abgegeben. CEO Tronchetti Provera, seit 1992 an der Spitze des Unternehmens, richtete die Strategie auf das „High-Value-Geschäft“ aus. „Wir schaffen ein reines Consumer-Unternehmen, das auf Reifen für Autos und Motorräder fokussiert ist“, sagte er dem Handelsblatt. Mit den Chinesen habe sich nichts geändert, die Wurzel des Unternehmens sei und bleibe Italien. Die Rechnung des Managers scheint aufzugehen: Pirelli ist mit einer operativen Umsatzrendite von 20 Prozent profitabler als die Konkurrenten Michelin und Continental. Im ersten Halbjahr machte Pirelli einen Gewinn von 67,6 Millionen Euro und strebt bis 2020 ein jährliches Umsatzplus von durchschnittlich neun Prozent an. Erst vor kurzem wurde der 69-jährige Provera vom Verwaltungsrat in seinem Amt bis 2021 bestätigt. Jetzt gehen die Chinesen auf unter 50 Prozent. Der Pirelli-CEO und die Großbanken Unicredit und Intesa bauen von zusammen 22 Prozent der Anteile auf etwa die Hälfte ab. Und auch die Beteiligungen der italienischen Holding Camfin sowie des russischen Fonds LTI schrumpfen. Rosneft, der russische Energieriese, war 2014 bei Pirelli eingestiegen. Der Reifenhersteller aus Mailand, der nach Umsatz fünftgrößte der Welt nach Bridgestone, Michelin, Goodyear und Continental, bringt 40 Prozent des Kapitals an die Börse. Die Marktkapitalisierung zum Verkaufspreis von 6,50 Euro pro Aktie liegt bei 6,5 Milliarden Euro. Der Preis liegt damit am unteren Ende der ursprünglichen Skala, die von 6,50 bis 8,30 Euro reichte. Als Gründe nennen Analysten die hohe Verschuldung und die Sorge vor einem weiterhin großen Einflusses der Chinesen. In einer Tranche für italienische Privatanleger wurden 35 Millionen Aktien platziert, 90 Prozent entfallen auf institutionelle Investoren. Pirelli ist stolz auf seine Geschichte. Giovanni Battista Pirelli gründete 1972 eine Gummiwarenfabrik, die schnell wuchs. 1922 ging das Unternehmen erstmals an die Börse. „Unser Produkt ist zwar auf den ersten Blick einfach, nämlich rund und schwarz“, so Tronchetti Provera im Handelsblatt-Interview, „aber Innovation ist das Herz unseres Unternehmens“. Entwickelt werden Breitreifen, farbige Flanken und eine Sensorik an der Innenseite eines Reifens, die Druck und Temperatur misst und an den Bordcomputer oder auf das Handy des Fahrers schickt. Das Engagement im Motorsport gehe über die Formel 1 hinaus, so der CEO, bis hin zu Motorrad- und Radrennen. „Für uns ist der Motorsport wie ein Labor unter offenem Himmel.“