MailandDer italienische Reifenhersteller Pirelli will Insidern zufolge im Herbst einen Anteil von 30 bis 40 Prozent an die Börse bringen. In den kommenden Tagen sei damit zu rechnen, dass der entsprechende Antrag bei der Börsenaufsicht Consob eingereicht werde, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person Reuters.

Als Datum für einen Börsengang sei Ende September bis Anfang Oktober im Gespräch. „Es ist ein ziemlich straffer Zeitplan“, sagte der Insider. Das genaue Datum hänge davon ab, ob Pirelli alle nötigen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden erhalte. Pirelli lehnte eine Stellungnahme ab.