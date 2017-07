WarschauDer zweitgrößte polnische Mobilfunker Play will mit einem Sprung an die Börse 1,2 Milliarden Euro einsammeln. Bei einer Ausgabe der Aktien am oberen Ende der Zeichnungsspanne wäre das gesamte Unternehmen mit 2,7 Milliarden Euro (11,2 Milliarden Zloty) bewertet, teilte Play am Montag in Warschau mit. Die Erstnotiz (IPO) wäre die größte in Polen seit sechs Jahren.

Play gehört dem griechischen Fonds Tollerton und dem Investor Novator aus Island. Die beiden wollen im Rahmen des Börsendebüts 49 Prozent der Play-Aktien verkaufen. Das Unternehmen selbst plant nicht, neue Anteilsscheine auszugeben. „Mit dem Börsengang haben wir eine sehr gute Plattform, um nötigenfalls künftig frisches Geld einzusammeln“, sagte Play-Chef Jorgen Bang-Jensen.