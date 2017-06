FrankfurtDie Geldgeber für die Private-Equity-Fonds sehen in den hohen Kaufpreisen für Unternehmen die größten Renditerisiken in den kommenden Jahren. Aber auch die Tendenzen zur Abschottung der Märkte in vielen Teilen der Welt bringen die institutionellen Investoren zum Nachdenken. Insgesamt 90 Prozent der Manager in den Pensionskassen, Versorgungswerken und Stiftungen bezeichnen zu hohe Bewertungen für die Übernahmeziele als das größte Risiko für die Renditen der Finanzinvestoren. Dies geht aus dem jüngsten Global Private Equity Barometer von Coller Capital hervor. „Es ist weiterhin sehr viel Geld im Beteiligungsmarkt. Schwer zu sagen, wann sich das ändern könnte, zumal die Zinsen weiterhin niedrig bleiben“, sagt Michael Schad, dem für den deutschsprachigen Markt verantwortlichen Partner bei Coller Capital.

Ziemlich weit oben in den Top 5 der Ängste stehen auch die Auswirkungen des Protektionismus, 60 Prozent der institutionellen Geldgeber sehen ihn als Nachteil für Private Equity und nur 32 Prozent sehen Renditeprobleme voraus, wenn sich strategische Käufer aus der Industrie in den Übernahmegefechten gegenüber den Finanzinvestoren durchsetzen. Auch die jüngsten Cyber-Attacken auf Unternehmen treiben die Geldmanager um: Aus dem jüngsten „Global Private Equity Barometer“ von Coller Capital geht hervor, dass mehr als die Hälfte fürchtet, in den nächsten fünf Jahren Ziel eines solchen Angriffs zu werden.