Mailand/ParisEine Kaufempfehlung mit Blick auf die geplante Fusion hat am Dienstag Luxottica und Essilor neuen Schwung gegeben. Die Aktien des in Mailand gelisteten Mutterkonzerns von „RayBan“-Brillen stiegen um 2,3 Prozent auf 53,90 Euro und damit an die Spitze des italienischen Auswahlindex. Essilor-Papiere gewannen in Paris 1,8 Prozent auf 118,95 Euro und zählten im CAC40 zu den Favoriten.