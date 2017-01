New YorkNach dem Sprung der Microsoft-Aktie auf ein Rekordhoch im Zuge von unerwartet guten Bilanzdaten ist der Softwareriese an der Börse erstmals seit 17 Jahren wieder mehr als 500 Milliarden Dollar wert. Die Aktien gewannen am frühen Freitagnachmittag in New York bis zu 2,1 Prozent und sind mit 65,64 Dollar so teuer wie nie. Der SAP-Konkurrent kam damit auf eine Marktkapitalisierung von 510 Milliarden Dollar - zuletzt waren es im Jahr 2000 mehr als 500 Milliarden. Unangefochten an der Spitze hält sich der iPhone-Hersteller Apple mit 642 Milliarden Dollar. Auf den zweiten Platz kommt die Google-Mutter Alphabet mit einem Börsenwert von 570 Milliarden Dollar.