Bis auf 12.000 Punkte ist der Dax nach unten gerauscht. Die Abwärtsbewegung ist hochdynamisch und umfasst nahezu alle Branchen und Aktien. Nach einer Zwischenerholung am Dienstag und Mittwoch (6. und 7. Februar) ging es am Donnerstag wieder mit Tempo nach unten. Auslöser des neuen Absturzes war ein weiterer Kurseinbruch an Wall Street.

Es ist durchaus möglich, die aktuellen Verluste als Crash zu bezeichnen. Immerhin gab es schon zum zweiten Mal an der Wall Street Tagesverluste von mehr als 1000 Punkten. Natürlich, in einem richtig großen Knall wie dem von 1987 waren die prozentualen Verluste noch viel höher. Würde man die damaligen Verluste auf die aktuelle Lage übertragen, ergäbe das ein Tagesminus von fast 6000 Punkten. Dennoch, die Verkäufe erfolgten rund um den Globus in großen, mächtigen Schüben. Eine solche Abwärtsdynamik zeigt typische Zeichen eines Crashs und wird nicht von heute auf morgen zum Stillstand kommen.