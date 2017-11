In diesem skeptischen Umfeld hat die Renaissance der Autoaktien begonnen – just auch in dem Moment, in dem Überflieger Tesla offensichtlich mit den realen Problemen eines großen Unternehmens konfrontiert wird.

Der Wiederaufstieg der klassischen Autobranche ist, nach der Wende der Energieaktien, für die Entwicklung im Dax von entscheidender Bedeutung. Die vier Autowerte VW, Daimler, BMW und Continental machen nicht nur (in guten Zeiten) rund ein Viertel des gesamten Dax aus; sie sind für die deutsche Wirtschaft eine Schlüsselindustrie, ohne die der Aufschwung nicht rund läuft.