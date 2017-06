 Dax-Rekord! Warum der Aktienmarkt besser als sein Ruf ist

Spekulationen auf ein schnelleres Wachstum der Weltwirtschaft und überraschend starken US-Konjunkturdaten haben nicht nur die Wall Street, sondern auch den Dax am Freitag beflügelt. Der deutsche Leitindex stieg um 1,4 Prozent und notierte mit 12.846 Punkten so hoch wie noch nie. Damit könnte der Leitindex seine seit Mitte Mai nahezu zementierte Handelsspanne zwischen 12.500 und 12.700 Punkten hinter sich gelassen haben. Auch der MSCI-Weltindex hatte am Morgen bereits seine bisherige Bestmarke übersprungen.

Doch nach einem großen Zinsanstieg sieht es derzeit überhaupt nicht aus. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa und Deutschland ist die Inflation – die ohnehin nur mühsam in Gang gebracht wurde –wieder auf dem Rückzug. Zinserhöhungen durch die Notenbanken werden damit wieder unwahrscheinlicher. Und wenn sie doch kommen sollten, dürften sie nur marginal ausfallen – und womöglich versehen mit dem salomonischen Hinweis, dass es damit erst einmal genug sei.

An den Kapitalmärkten setzt sich diese Tendenz immer deutlicher durch. Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen liegen mit gut 2,2 Prozent am unteren Rand ihrer mittelfristigen Schwankungen. Eine solche Konstellation spricht nicht für einen schnellen und starken Zinsanstieg. Im Gegenteil: Wenn man an die derzeit nur flaue Entwicklung der US-Wirtschaft denkt, wäre sogar ein Rückgang in den Bereich um zwei Prozent nicht ausgeschlossen. Als Prognose für den weiteren Jahresverlauf könnte sich bei den US-Bonds eine Spannweite zwischen 2,0 und 2,5 Prozent ergeben.

Bemerkenswert ist, dass die Renditen in Deutschland und Europa derzeit stabiler aussehen als in Amerika. Die Bund-Rendite und die Umlaufrendite liegen nicht am unteren Rand ihrer mittelfristigen Schwankungen (wie in den USA), sie halten sich gut in der oberen Mitte. Insgesamt sieht es so aus, als ob sich der Renditeabstand zwischen USA und Europa weiter verkleinert.

Steht der Euro vor dem großen Comeback?

Die wichtigste Folge dieser Entwicklung ist, ganz klassisch, die Erholung des Euro. Gegenüber dem Dollar hat der Euro nicht nur den Ausrutscher zu Beginn des Jahres ausgebügelt. Es sieht ganz danach aus, dass die Europa-Währung in den nächsten Wochen bis auf 1,15/1,16 Dollar hochmarschiert.

Mehr noch: Wenn man die Wertentwicklung des Euro gegenüber allen wichtigen Währungen Revue passieren lässt, gibt es reihenweise Stärkesignale für den Euro. Eine solche Ballung hat es seit mehreren Jahren nicht mehr gegeben.