Auch wenn das Schicksal des Dieselmotors damit noch nicht besiegelt ist, so ist dies eine weitere, bitter Niederlage in der großen Rückzugsbewegung, in der sich der Selbstzünder befindet – und mit ihm seine großen Hersteller.

Mehr noch: Kurzfristig mag der Einbruch im Diesel-Geschäft, der sich bereits abzeichnet, im Gegenzug die Nachfrage nach Benzinern beschleunigen. Die gesamten Absatzzahlen von Daimler , BMW oder VW müssen deshalb nicht von heute auf morgen zusammensinken. Doch die Diskussion um Abgase und verbotene Absprachen unter den Herstellern geht weiter, sie wird nicht Halt machen an der Frage, ob Diesel oder Benzin verfeuert wird. Der Verbrennungsmotor insgesamt, der im Alltag hierzulande noch gefühlte 99,9 Prozent Anteil am Straßenverkehr hat, ist komplett infrage gestellt. Gerade weil er immer noch so dominiert, ist seine Fallhöhe umso gefährlicher.

Es gibt keine Volkswirtschaft weltweit, in der die klassische Fahrzeugindustrie mit Verbrennungsantrieb eine so große Rolle spielt wie in Deutschland. Genau das spiegelt sich an der Börse wider. In keinem großen Aktienindex spielen Autoaktien eine so große Rolle wie im Dax. Die vier großen Autowerte – Daimler, BMW, VW und Continental – machen derzeit immer noch ein Fünftel des Dax aus. In guten Autozeiten, bevor die Aktien massiv an Wert verloren haben, war es mehr als ein Viertel.

Der Fall Volkswagen als Menetekel der Branche

First Mover der Autokrise ist Volkswagen. Das Papier erlebte schon vor zwei Jahren, als der Dieselskandal begann, seine Halbierung. Wenn man von kurzfristigen Schwankungen absieht, hat der Kurs von VW seit damals sogar langsam wieder zugelegt. Das ist für die Börse klassisch, da sie in der Regel in einer scharfen Bewegung sofort vom Schlimmsten ausgeht (also im Fall VW von einer Fast-Pleite), und diese Ängste dann in den folgenden Monaten relativiert werden.

Bemerkenswert an VW ist, dass in dieser gesamten Erholungszeit der Aktie immer wieder neue, wirklich belastende Fakten auf den Tisch kamen. Bisher hat der Kurs darauf nur immer wieder mit vorübergehenden Rücksetzern reagiert. Allerdings: In den vergangenen Tagen hat sich die Entwicklung im Kurs zugespitzt.